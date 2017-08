Vinzenzifest: Blaupause für Integration

Am Wochenende hat Wendlingen das Vinzenzifest mit Tausenden von Menschen gefeiert

Ordentlich was los war am Wochenende in Wendlingen anlässlich des 66. Vinzenzifestes. Einzig für die Trachtenträger wurde es beim Festzug wegen der Temperaturen schweißtreibend. Eröffnet worden war das Erntefest der Egerländer Gmoi am Samstagnachmittag, die Vinzenzirede hielt am Sonntagvormittag Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch.