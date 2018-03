Vierfaches Badevergnügen

Sommer-Hoch-Vier-Zehnerkarte für vier Freibäder an Neckar und Fils

(pm) Nach dem Erfolgskurs des Saisontickets des „Bäderkleeblattes“ im Neckartal wird es auch in diesem Jahr eine Neuauflage der gemeinsamen Zehnerkarte der Freibäder Wernau, Reichenbach an der Fils, Deizisau und Wendlingen geben.

Die Sommer-Hoch-Vier-Zehnerkarte ist im Vorverkauf erhältlich. Wer eine solche Zehnerkarte ersteht, hat – neben Wernau – gleichzeitig die Möglichkeit zum Besuch der Schwimmbäder Reichenbach, Deizisau und Wendlingen.

Inhaber dieser Karte können in der Badesaison 2012 also wahlweise die Freibäder in Wernau, in Wendlingen, in Reichenbach oder in Deizisau benutzen.

Die Karte ist während der Öffnungszeiten innerhalb der Freibadsaison auch im Hallenbad im Quadrium in Wernau gültig – die Alternative unterm Dach in den Monaten Mai und September.

Das Wernauer Hallenbad macht dieses Jahr erstmalig bereits vom 1. Juni bis 31. August Sommerpause.