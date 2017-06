Vier Tage auf dem Fahrradsattel

09.06.2017, — E-Mail verschicken

Radtour des Radsportvereins Wendlingen nach Roßwag

WENDLINGEN (pm). An Himmelfahrt starteten 21 Mitglieder des Radsportverein Wendlingen zur traditionellen VierTage-Tour nach Roßwag. Über das Körschtal gelangte man an das Messegelände Stuttgart. Weiter ging es durch Echterdingen, Vaihingen und über das Kaltental-Viadukt zum Glemseck. Anschließend fuhr die Gruppe der Glems entlang bis zur Mittagspause in Leonberg.

Frisch gestärkt ging es bergauf ins Strudelbachtal. In Enzweihingen kam man an die Enz und fuhr flussaufwärts bis Roßwag. Nach dem Zimmerbezug im „Lamm“ ging es zum Ausklang des Tages aufs dortige Weinfest.

Tags drauf führte die Tour Enzaufwärts vorbei am Gasometer in Pforzheim nach Neuenbürg zum Bergwerk Frischglück. Hier wurden bis ins 18. Jahrhundert von Hand Eisen- und Manganerze abgebaut. Nach der interessanten Führung stärkte man sich noch für die Heimfahrt, nun Enzabwärts. In Enzberg gab es bei den archäologischen Ausgrabungen des römischen Landgutes Villa Rustica einen kurzen Zwischenstopp. Nach der Rückkehr in Roßwag erwartete die Radler ein Vier-Gänge-Überraschungsmenü.