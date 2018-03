verlässt Wendlingen

28.09.2009, Von Christa Ansel — E-Mail verschicken

In Hochdorf wurde die junge Frau zur Hauptamtsleiterin gewählt

WENDLINGEN. Wendlingens Hauptamtsleiter Bernhard Laderer verabschiedet Dörte Wimmer mit einem „lachenden und einem weinenden Auge“. Er verliert diese Abteilungsleiterin ungern, ist zugleich aber „stolz, dass aus unserem Stall jemand so jung Karriere macht“. Und das macht Dörte Wimmer. Der Gemeinderat aus Hochdorf hat die 31-jährige Diplom-Verwaltungswirtin zur neuen Hauptamtsleiterin gewählt. Dörte Wimmer tritt die neue Stelle in der 4700 Einwohner zählenden Gemeinde am 1. Oktober an. Gestern zeichnete sie in Wendlingen noch einmal verantwortlich für den Ablauf und die Auszählung der Bundestagswahl. Diesen Part hat sie, wie schon die Kommunal- und Europawahl im Juni, mit Bravour gemeistert.

Nach Wendlingen gekommen ist Dörte Wimmer, die damals den Nachnamen Rupp trug, im Dezember 2001. Damals übernahm sie die Verantwortung für die Öffentlichkeitsarbeit, für die Lokale Agenda, das bürgerschaftliche Engagement und die Altenarbeit. Eine Aufgabe, die sie in Kontakt brachte mit vielen Bürgern der Stadt, die Dörte Wimmer ob ihrer offenen, freundlichen Art schätzen gelernt haben. Seit 2006 ist Dörte Wimmer Leiterin der Abteilung Bürgerbüro und Organisation im Rathaus. Und dazu gehört eben auch die Durchführung von Wahlen.