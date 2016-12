Verkaufsoffener Sonntag

Im März Leistungsschau mit offenem Sonntag – Verdi: „Missverständnis“

WENDLINGEN (gki). Für „ein großes Missverständnis“ hält Fred Schuster, Abteilungsleiter Ordnung und Soziales, das Verhalten von Verdi, das in der vorletzten Sitzung des Gemeinderats dazu geführt hatte, den Punkt „Verkaufsoffener Sonntag anlässlich der Leistungsschau des HGV am Wochenende 11. und 12. März 2017“ von der Tagesordnung zu nehmen. Wie berichtet, hatte Verdi Einwände zum verkaufsoffenen Sonntag in Wendlingen vorgebracht. „Verdi wollte an uns kein Exempel statuieren“, sagte Schuster in der Sitzung vor dem Gemeinderat. Die Leistungsschau des Handels- und Gewerbevereins erfülle die Erfordernisse des Ladenöffnungsgesetzes, so Schuster.