Umwerfend und erhebend

30.10.2017, Von Reiner Wendang — E-Mail verschicken

Köngener Chor In Takt erreicht streckenweise Unglaubliches – Fesselnde Atmosphäre geschaffen

Um alles oder nichts zu erreichen, bedarf es wohl einer Portion Mut – wer alles und nichts auf die Bühne bringen will, muss dafür schon einiges an künstlerischer Denkleistung einsetzen. Der Junge Chor der Chorgemeinschaft aus Köngen schaffte es am Samstagabend.

Eine tolle Show bot der Chor In Takt aus Köngen am Samstagabend. Foto: Wendang

KÖNGEN. Mit seiner neuen Dirigentin Anna Stephany und dem regieführenden Moderator und Sprecher Philipp Schulz hatte der Junge Chor In Takt der Chorgemeinschaft Köngen das große Glück, ein Gespann gefunden zu haben, das dafür perfekt geeignet ist, um Außergewöhnliches zu erreichen. Auch die praktische Umsetzung gelingt beiden hervorragend, und wenn man dann noch ein so hochkarätiges Begleittrio mit allen voran Michael Lieb am Klavier, Joel Büttner am Bass und Nathanael Häberle am Schlagzeug hat, kann ja fast nichts mehr schief gehen.