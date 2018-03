"TVU darf Turnhalle bis zum Jahr 2010 nutzen"

06.12.2006, Von Christa Ansel

Turnverein Unterboihingen sucht das Gespräch mit Stadt und Gemeinderat Differenzen um die Aufwendungen für die Pflege der Anlagen

WENDLINGEN. Das ist nicht wirklich neu: wegweisende Diskussionen und Entscheidungen werden in Wendlingen nichtöffentlich geführt. Nichtöffentlich fällt der Gemeinderat Beschlüsse, beispielsweise über die Zukunft des Turnvereins Unterboihingen. Trotz Disput hinter verschlossenen Türen dringen Details nach außen, pfeifen die Spatzen manchen dort ausgetragenen Zwist von den Dächern. Erst in der letzten Woche endete eine Einladung des TVU an Stadtverwaltung und Gemeinderat wenig harmonisch. Wir haben nachgefragt.

Auf Einladung der Vorstandschaft des Turnvereins Unterboihingen trafen sich am Mittwoch vergangener Woche Mitglieder des Gemeinderates (Werner Kinkelin, Susanne Schwab, Gerhard Zielasko, Sonja Geiselhart und Dr. Gabriele Fitzner) und der Stadtverwaltung (Bürgermeister Frank Ziegler, Stadtbaumeister Paul Herbrand und Joachim Vöhringer) in der Geschäftsstelle des TVU. Eingeladen hatte der Turnverein Unterboihingen, so dessen Vorstand Hubert Grossmann, in der Annahme, die bisher aufgezeigten Bedingungen für einen Verbleib des TVU am bisherigen Standort am Neckar aufzuweichen.

Von Beschluss überrascht