Trend geht zur ganztägigen Grundschule

22.06.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

An Wendlinger Grundschulen nehmen derzeit 152 Schüler das Angebot der Grundschulbetreuung wahr

Am Dienstag gab die Leiterin der Grundschulbetreuung Auskunft vor dem Ausschuss für Verwaltung, Bildung und Wirtschaftsförderung, wie die Betreuung der Grundschüler in Wendlingen aussieht. Dabei zeigte sich, dass der Bedarf nach Betreuung vor und nach dem Unterricht sehr hoch ist.

WENDLINGEN. Derzeit nehmen an der Grundschulbetreuung insgesamt 152 Schüler und Schülerinnen in Wendlingen teil. Davon in der Gartenschule 86 Kinder und in der Ludwig-Uhland-Schule und Anne-Frank-Schule 66 Kinder. Zeitlich gilt die Betreuung von 7 bis 8.30 und von 12 bis 17 Uhr, in den Ferien von 7 bis 13 Uhr beziehungsweise von 13 bis 17 Uhr.