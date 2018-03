Tête-à-Tête mit zwei Künstlerinnen

11.01.2010, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Künstlergespräch mit Gisela Glucker und Ingeborg van Loock in der Galerie Weberstraße gestern Nachmittag

Gisela Glucker und Ingeborg van Loock sind eigentlich von Grund auf zwei unterschiedliche Charaktere, trotzdem verbindet die beiden Künstlerinnen ihre Arbeit. – Einen guten Einblick gewährt die derzeitige Ausstellung in der Galerie Weberstraße.

WENDLINGEN. Was will die Kunst? Wie ist das Rollenverständnis von Kunst und Frauen? Was will der Künstler mit seinem Werk ausdrücken? – In diesem Fall geht es um die beiden Künstlerinnen, deren Arbeiten „Bildtafeln und Objekte“ und „Malerei und Fotografie“ noch bis zum 17. Januar in der Galerie der Stadt Wendlingen, Weberstraße 2 zu sehen sein werden.