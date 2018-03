Swing auf höchstem Niveau

24.11.2009, — E-Mail verschicken

Die Swing All Stars begeistern im Köngener Schloss

KÖNGEN (mm). Kurz nachdem die Programmgestalter im Frühjahr Charles Höllering mit seiner Band verpflichteten, kam die schockierende Nachricht von seinem Tod. Der Auftritt der All Stars fand am vergangenen Freitag trotzdem statt; mit Pierre Paquette an Klarinette und Altsaxophon wurde ein würdiger Nachfolger gefunden.

Die All Star Swingband hat sich voll und ganz dem Repertoire der kleinen Benny-Goodman-Gruppen verschrieben und ließ die „Golden Era of Swing“ wieder aufleben. Es haben sich dabei fünf exzellente Musiker zusammengefunden, denen trotz aller Professionalität die Freude am gemeinsamen Musizieren anzumerken war. In ausgedehnten Improvisations-Chorussen zeigten sie nicht nur ihre technische Virtuosität, sondern auch die Kunst des Aufbaus von Spannung bis zu einem Höhepunkt und anschließender Weitergabe des musikalischen Funkens an den nächsten Solisten.

Der Amerikaner Pierre Paquette spielte sowohl eine quirlige Klarinette als auch ein zupackendes Altsaxophon. Seine phantasievollen Improvisationen waren gewürzt mit kurzen Andeutungen anderer Stücke, die zur momentanen Harmoniestruktur passten und dann sofort wieder abgewandelt wurden. Als besondere Hommage an Charly Höllering blies er Eubie Blakes „Memories Of You“.