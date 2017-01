Sturm beschädigt Dach von Spedition

14.01.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Feuerwehr sicherte Dach in Wendlingen – Im Landkreis wurden zahlreiche Bäume umgeknickt – Polizei: Niemand kam zu Schaden

Sturmtief Egon hat in der Nacht zum Freitag auch seine Spuren im Landkreis Esslingen hinterlassen. Nach Angaben der Polizei knickten zahlreiche Bäume um. Glücklicherweise wurde dabei niemand verletzt. Schaden richtete der Sturm dagegen in der Neuffenstraße in Wendlingen an, wo das Dach einer Spedition beschädigt worden war.

Nur wenige Stunden später wurden die Schäden am Dach der Spedition bereits behoben. Dafür mussten einige Kräne eingesetzt werden. Foto: gki

WENDLINGEN. Während Sturm „Egon“ in anderen Nachbarkreisen wie Tübingen erhebliche Schäden angerichtet hatte wie durch entwurzelte Bäume, die auf parkende Autos fielen, kam der Landkreis Esslingen einigermaßen glimpflich davon. Trotzdem waren die Helfer zu unzähligen weiteren Einsätzen im gesamten Kreisgebiet unterwegs.