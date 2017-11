Strategien für künftigen Wohnungsbau

22.11.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Wendlinger Gemeinderat gibt grünes Licht für Masterplan „Kommunale Wohnungspolitik“ bis zum Jahr 2035

Gestern Abend wurde der Masterplan „Kommunale Wohnungspolitik“ im Gemeinderat vorgestellt und einstimmig vom Gremium beschlossen. Mit diesem Masterplan will die Stadt, die Menschen in Wendlingen mit genügend Wohnraum für die Zukunft versorgen. Denn so wie in vielen Kommunen hat auch Wendlingen einen großen Nachholbedarf an bezahlbarem Wohnraum.