Straßensperrungen

30.11.2017, — E-Mail verschicken

OBERBOIHINGEN (red). Wegen des Weihnachtsmarktes ist die Steigstraße ab heute, Donnerstag, 30. November, 7 Uhr, bis spätestens Montag, 4. Dezember, 15 Uhr, gesperrt. Am Donnerstag fährt daher die Buslinie 196 über die Nürtinger Straße und hält an den Haltestellen Kreissparkasse und Lerchenstraße. Die Haltestellen Schule und Tachenhäuser Straße werden nicht angefahren.

Von Freitag, 1. Dezember, 12 Uhr, bis Sonntag, 3. Dezember, ist die Nürtinger Straße in der Ortsmitte gesperrt. Der Bus wird am Kreisverkehr in beide Fahrtrichtungen auf die Daimlerstraße umgeleitet. Auf Höhe des Bahnhofs ist in der Daimlerstraße beidseitig eine Ersatzhaltestelle eingerichtet. Die weiteren Haltestellen werden nicht angefahren. Der Schulbus wird am Freitag den gesperrten Teil der Nürtinger Straße noch bis 13 Uhr queren. Am Donnerstag und am Montag wird der Schulbus über die Nürtinger Straße, Tachenhäuser Straße und Steigstraße zur Schule umgeleitet. Die Beförderung der Schüler ist also gewährleistet.