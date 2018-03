Staufermedaille für Studienrat Braun

Auszeichnung für großes Engagement beim Schulsport am Robert-Bosch-Gymnasium Wendlingen

STUTTGART/WENDLINGEN (r). Kultusministerin Dr. Annette Schavan hat am vergangenen Dienstag 37 Lehrerinnen und Lehrer aus Baden-Württemberg die Staufermedaille des Landes überreicht. Sie würdigte damit Verdienste der Pädagogen, die „mit viel Engagement erfolgreiche Projekte und unterrichtliche Innovationen auf den Weg gebracht“ haben. Unter den Ausgezeichneten ist Studiendirektor Manfred Braun vom Wendlinger Robert-Bosch-Gymnasium. Braun erhielt die Staufermedaille für seine großen Verdienste um den Schulsport.

Studienrat Manfred Braun ist seit 1975 mit den Fächern Sport und Englisch am Robert-Bosch-Gymnasium in Wendlingen tätig. Die Kultusministerin lobte bei der Auszeichnung in Stuttgart den Einsatz von Manfred Braun in drei Jahrzehnten: „Sie haben sich in hervorragender Weise für die Belange des Schulsports eingesetzt“.