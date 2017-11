Startschuss zum Umbau der Drittelscheuer

23.11.2017, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Noch vor Weihnachten beginnen dafür die Sicherungs- und Umbauarbeiten – Stadtmuseum erhält ein neues Eingangsfoyer

Nach langer Zeit tut sich endlich etwas: Noch vor Jahresende werden die Sicherungs- und Umbauarbeiten an der Drittelscheuer des Wendlinger Stadtmuseums beginnen. Bereits kommende Woche soll es laut Plan mit den Rohbauarbeiten losgehen. Dazu vergab der Gemeinderat in seiner Sitzung am Dienstag die ersten Arbeiten.

Es ist schon etwas Zeit verstrichen, seit der Gemeinderat die Umbaumaßnahmen für die Drittelscheuer (Foto) beschlossen hat. Jetzt wurden dafür die ersten Arbeiten vergeben. Die Scheuer soll in den Museumsbetrieb einbezogen werden. Foto: gki

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Ob die Firma MS-Bau Michael Stegmaier aus Giengen, die die Rohbauarbeiten zum Angebotspreis von brutto 105 985 Euro ausführen wird, gleich loslegen kann oder noch anderweitig gebunden ist, das wird sich nächste Woche erweisen. Zuversichtlich ist man im Stadtbauamt jedenfalls, dass sich der Termin lediglich um eine Woche verschieben könnte.