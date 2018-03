Stadt rechnet mit mehr Gewerbesteuer

Wendlinger Gemeinderat verabschiedet Haushaltsplan 2018 einstimmig

Nach der Einbringung des Haushaltsplanentwurfs am 12. Dezember bezogen am 23. Februar die Fraktionen mit ihren Haushaltsreden Stellung dazu und stellten insgesamt 33 Haushaltsanträge. Am Dienstag wurde der Haushalts- und Finanzplan nun vom Gemeinderat einstimmig verabschiedet.

Voraussichtlich ein Jahr länger wird sich die Sanierung der Ludwig-Uhland-Schule hinausziehen. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Während sich aus den eingebrachten Anträgen der Fraktionen keine neue Finanzsituation für den Haushaltsplan ergab, hatten zwei Anträge noch Beratungsbedarf. Der eine betraf einen Antrag der Freien Wähler zur Errichtung einer Messstation für Stickoxide, der in der Sitzung des Ausschusses für Technik und Umwelt in der Woche vorher, bei Stimmengleichheit keine Mehrheit bekommen hatte. Doch schon damals hatte Bürgermeister Weigel darauf hingewiesen, dass der Antrag nochmals im Gemeinderat aufgerufen werden könne.