Spritzige Abenteuer vor der Haustüre

19.02.2018, Von Karin Ait Atmane — E-Mail verschicken

Kajakfahren auf der Lauter: Erst bei einem höheren Wasserstand entfaltet der kleine Fluss seine Reize

Eine Kajakfahrt auf der Lauter zwischen Kirchheim und Wendlingen kann ganz schön wild sein. Foto: Ait Atmane

WENDLINGEN. Zwischen Kirchheim und Wendlingen fristet die Lauter ein weitgehend unbeachtetes Dasein. Streckenweise verschwindet sie mit ihrem tief eingeschnittenen Bett zwischen Gärten und hinter Sträuchern. Doch das Flüsschen bietet auch eine ganz andere Perspektive: Wenn der Wasserstand ausreicht, tummeln sich Kajakfahrer darauf und genießen seinen leichten Wildwassercharakter.

„Ich schau fast jeden Tag in die Lauter!“, sagt Wolfgang Michele, der in Kirchheim wohnt und auf dem Weg zur Arbeit den Neckarzufluss quert. Allzu oft gepaddelt ist er das Flüsschen trotzdem noch nicht, denn den dafür nötigen Wasserstand erreicht es meist nur zur Schneeschmelze oder in einer Regenphase – und dann oft nur ein paar Stunden lang. Der aktuelle Winter bietet allerdings immer wieder die Gelegenheit, und so ziehen sich Michele und eine Handvoll weiterer Paddler von der Wildwassergruppe des Deutschen Alpenvereins (DAV) Nürtingen an diesem Sonntag ihre Neoprenanzüge, Schwimmwesten und Helme über.