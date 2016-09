„Sonne haben wir genug“

02.09.2016, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Der katholische Dekan Kenneth Nwokolo berichtete über seine Entwicklungsarbeit in Nigeria – Mit Sonnenstrom unabhängig sein

Der Wassertank wird nach oben gehievt (links). Viel Manpower ist erforderlich für das diffizile Geschäfts des Brunnenbaus. Fotos: privat (3), gki

WENDLINGEN. Als Urlaubsvertretung von Dekan Paul Magino in der Katholischen Seelsorgeeinheit „Zum Guten Hirten/Kolumban“ kennen ihn seit vielen Jahren die Gemeindemitglieder. Neben seinem Dienst in der Kirchengemeinde berichtet Dekan Dr. Kenneth Nwokolo jedes Jahr auch über seine Arbeit in seiner nigerianischen Kirchengemeinde bei seinem Besuch. Viele sind jedes Mal gespannt darauf, was der „Sommerpfarrer“, wie er freundlich genannt wird, Neues zu berichten hat. So war es auch am Mittwochabend, als über 100 Personen seinem Bilder-Vortrag im katholischen Gemeindehaus St. Georg verfolgten und eigene Fragen stellen konnten.