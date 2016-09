Sonderführung durchs Schloss

KIRCHHEIM (pm). Eine Sonderführung durchs Kirchheimer Schloss bietet die Verwaltung der Staatlichen Schlösser und Gärten in Baden-Württemberg am Freitag, 23. September, 14.30 Uhr, an. Die Witwe Herzog Ludwigs hat im 19. Jahrhundert in Kirchheim und in der Region ihre wohltätigen Spuren hinterlassen. Zugleich zog sie geschickt die Fäden und verheiratete ihre Töchter in die großen Adelshäuser. Im Schloss erzählen Hofdame Aurelia von Burgenstein und „’s Luisle“, das Dienstmädchen, aus dem Leben der Fürstin. Zum Abschluss im Café wartet die berühmte Henriettentorte. Eine Anmeldung ist unbedingt erforderlich unter Telefon (0 70 71) 60 28 02.