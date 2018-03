Solo-Theaterabend mit

KÖNGEN (pm). Am kommenden Samstag, 14. Oktober, lädt die Evangelisch-methodistische Kirche in Köngen im Rahmen ihres 125-jährigen Jubiläums um 19.30 Uhr in die Köngener Zehntscheuer zu einem Solo-Theaterabend mit Eva-Maria Admiral ein. Der Titel: Oskar und die Dame in Rosa von Bestsellerautor Eric E. Schmitt.

Zum Inhalt: Der zehnjährige leukämiekranke Oskar hat nur noch zwölf Tage zu leben. Ärzte und Eltern weichen dieser schmerzhaften Tatsache aus. Einzig die Dame in Rosa, Mama Rosa, eine engagierte Betreuerin, begegnet seinen Fragen feinfühlig und fantasievoll. An jedem Tag zehn Jahre zu durchleben, das ist die Herausforderung, der sich Oskar stellt. Die Schauspielerin Eva-Maria Admiral war jahrelanges Ensemblemitglied des Wiener Burgtheaters, der Salzburger Festspiele und der Wiener Festwochen.

Im Anschluss ist Gelegenheit, bei Getränken und Knabbereien den Abend ausklingen zu lassen. Karten gibt es im Vorverkauf im Buchladen im Langhaus in Wendlingen, in der Bücherecke in Köngen und unter Telefon (0 70 24) 50 14 23 sowie an der Abendkasse.