Showtanzgruppe des SKV begeisterte Senioren

21.06.2012

Auf Einladung des Seniorenheimes Kursana in Nürtingen trat die Showtanzgruppe der Tanzsportabteilung des SKV Unterensingen bei den Seniorinnen und Senioren auf. Unter der Leitung von Evelin Ulrich und der kurzweiligen Moderation von Ingrid Bauer, die zu jedem Tanz eine kurze Einführung gab, tanzten die fünf Paare die erste Runde. Die Damen im roten Kleid und die Herren ganz in Schwarz begeisterten die Zuschauer mit Rumba, Cha-Cha-Cha und Discofox. Nach kurzer Pause und Kleiderwechsel begann die Standard-Runde. Die Paare, die Damen jetzt im schwarzen Kleid und die Herren in Schwarz-Weiß, tanzten beschwingt zu den Takten eines Wiener Walzers in den Saal. Nach einem Tango wurde diese Runde mit einem Langsamen Walzer abgeschlossen. Nach einem erneuten Wechsel der Kleidung, jetzt ging’s bunt zu (wie auf dem Foto zu sehen ist), die Damen mit Petticoat, zeigten die Paare eine Formation aus Swing-Jive, Discofox und Boogie-Woogie. Die begeisterten Zuschauer verabschiedeten die Tänzer mit viel Applaus und der Bitte, den Auftritt in Zukunft mal zu wiederholen. pm