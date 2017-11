Seit zehn Jahren auf Talentsuche

Grinio-Förderkreis in Köngen feiert Jubiläum – Junge Musiktalente überzeugen am Konzert

Seit nun mehr zehn Jahren gibt es den Grinio-Förderkreis für Musikkünstler in Köngen. Obwohl Kammermusik nicht an erster Stelle bei den Hobbys der Jugend kommt, hat die gleichnamige Akademie regen Zulauf: Über 60 Schüler verfeinern dort ihre Stimmen oder den Umgang mit Instrumenten. Drei Schüler schafften sogar den Sprung an die Musikhochschule in Stuttgart.

Ein junger Meister am Werk: Thomas Haas am Violoncello Foto: kry

KÖNGEN. Die Leiter der Grinio Akademie für Instrumental- und Kammermusik, Eve-Marie Ulbrich und Joachim Ulbrich, haben ihr Leben der Musik verschrieben. Sie studierten gemeinsam an der Musikhochschule in Stuttgart und spielten zuletzt im Orchester an der Oper in Hannover. Ein gemeinsamer Studienfreund brachte das Musikerpaar auf die Idee, junge Talente in der Region zu fördern. So gründeten sie in Köngen vor über zehn Jahren die Akademie.