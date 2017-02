Seit 40 Jahren in der SPD

07.02.2017

Im Rahmen einer Veranstaltung zur Geschichte des Ortsvereins ehrten die Wendlinger Sozialdemokraten am vergangenen Donnerstag Siegfried und Hannelore Haufe für 40-jährige Mitgliedschaft in der SPD. Dabei spielte das Unternehmerpaar, 1976 während der Regierungszeit von Helmut Schmidt in die SPD eingetreten, auch in den letzten Jahrzehnten der Ortsvereinsgeschichte eine große Rolle. So kann Siegfried Haufe auf eine langjährige Zeit in kommunalpolitischer Verantwortung zurückblicken. Seit 1994 vertritt er die Wendlinger Sozialdemokraten im Gemeinderat, davon über zehn Jahre als Fraktionsvorsitzender. Ein großes Anliegen sei ihm dabei stets die soziale Gerechtigkeit gewesen, für die er „damals wie heute streite, wenn es sein müsse“, so Siegfried Haufe. Simon Bürkle (im Bild links), Vorsitzender des SPD-Ortsvereins, dankte den beiden Jubilaren für ihr großes Engagement und die langjährige Verbundenheit zur SPD. „Gerade für ein junges Unternehmerpaar war es vor 40 Jahren nicht selbstverständlich, Mitglied in der SPD zu werden, dieser unumstößliche Einsatz für die Sozialdemokratie verdient unseren größten Respekt“. pm