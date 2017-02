Schwimmkurs im Freibad?

21.02.2017

Die CDU-Fraktion störte sich an einem Bustransfer der Wendlinger Drittklässler zum Zizishäuser Inselbad

WENDLINGEN. Dass Wendlinger Drittklässler mit dem Bus nach Zizishausen gefahren werden, um im Inselbad Schwimmen zu lernen, das stieß bei der CDU-Fraktion nicht auf Gegenliebe. Dass die Stadtverwaltung diese Entscheidung getroffen hat, ohne den Gemeinderat einzubeziehen, auch nicht. Auf 16 000 Euro belaufen sich die Gesamtkosten für diese Aktion. Denn schließlich hat die Lauterstadt ein eigenes Freibad, in dem die Grundschüler in den Sommermonaten prima Schwimmen lernen könnten. Mit einer kostenlosen Jahreskarte wollten die Stadträte den Anreiz für die Teilnahme am Schwimmunterricht erhöhen und sicherstellen, dass alle Kinder zum Ende der Grundschule schwimmen können. In den Haushaltsberatungen reichten sie einen entsprechenden Antrag ein.

In ihrer Stellungnahme zu diesem Antrag verteidigte die Stadtverwaltung ihr Vorgehen. „Die Schulen in Wendlingen wie auch im Landkreis Esslingen haben das große Problem, keine oder nur sehr schwer freie Kapazitäten in den von der Jahreszeit unabhängigen Schwimmbädern für den Schwimmunterricht zu finden“, schreibt die Verwaltung. Viele Hallenbäder seien in den vergangenen Jahren geschlossen worden. So das Wendlinger Lehrschwimmbecken an der Gartenschule im Jahr 1997.