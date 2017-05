Tischtennis, 2. Bundesliga: Der TTC Frickenhausen will mit einem blutjungen Team an bessere Zeiten anknüpfenDie neue Saison in der Zweiten Tischtennisbundesliga kann kommen, der TTC Frickenhausen fühlt sich bestens gewappnet. Grade eben erst knapp dem Abstieg entronnen, peilen die TTCler jetzt…

Mehr