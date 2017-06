Rosenvielfalt und Heilkräuter-Raritäten

12.06.2017, Von Thomas Krytzner — E-Mail verschicken

Viele Besucher bewunderten gestern in den „offenen Gärten“ die zahlreichen Blumen und Kräuter

Die fünfte Ausgabe der Aktion „Offene Gärten in Esslingen und im mittleren Neckarraum“ zog gestern viele Blumenfreunde in die Natur und vor allem in die prachtvoll gestalteten Gärten in Wendlingen.

Im Museumsgarten findet man längst vergessene Heilkräuter.

WENDLINGEN. In diesem Jahr ist es nicht selbstverständlich, dass die Gärten in der Region so blütenreich sind. Der späte Frost hat nicht nur dem Obst geschadet, sondern auch vielen Rosenstauden. Wolfgang Jurisch erinnert sich: „Als die Kälte kam, hatten viele Pflanzen im Rosengarten schon Knospen. Durch den Frost sind fast alle erfroren.“ Nur die alten Pflanzen hielten den Eisheiligen stand und viele junge Blumen kommen erst jetzt so richtig in Blüte.