Rope Skipper fahren zur WM nach Kapstadt

12.04.2008, Von Gaby Kiedaisch — E-Mail verschicken

Bisher größter Erfolg der Abteilung beim TV Unterboihingen Aber: Finanzierung der Reisekosten ist nicht gesichert

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN. Amelie und Christine Lottermann, Olivera Klinko, Sandra Ludwig und Markus Müller können es immer noch nicht ganz fassen: in gut drei Monaten beginnt die Weltmeisterschaft in Südafrika und die Rope Skipper vom Turnverein Unterboihingen sind dabei. Zum ersten Mal haben sie sich für eine WM qualifiziert. Für die Vereinsmannschaft ist dies bisher ihr größter Erfolg. Allerdings wissen die Springer noch nicht, ob sie überhaupt starten können. Es fehlt nämlich an der Finanzierung. Kein Verband kommt für die mit der Teilnahme verbundenen Unkosten auf. Wenn sie keine Sponsoren finden, dann sieht es düster für sie aus.

Die Weltmeisterschaft im Rope Skipping findet vom 22. bis 30. Juli in Kapstadt/Südafrika statt. Die fünfköpfige Mannschaft im Open Team hat sich bei der Deutschen Meisterschaft, die kürzlich in Hanau stattgefunden hatte, dafür qualifiziert. Markus Müller vom TVU qualifizierte sich als Deutscher Vizemeister außerdem im Einzel. Dass wir daran teilnehmen werden, war eine riesen Überraschung für uns. Da der Wettbewerb für uns nicht so gut lief, haben wir nicht mehr damit gerechnet, räumen Christine Lottermann (21) und Olivera Klinko (20) im Gespräch mit unserer Zeitung ein. Die Freude darüber war dann umso größer.