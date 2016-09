Regen verhinderte Markierungsarbeiten

21.09.2016, Von Greta Gramberg — E-Mail verschicken

Verzögerte Freigabe der Abfahrt Wendlingen an der A 8 führte am Montag zu Verkehrschaos

Zwischen Kirchheim und Neuhausen Richtung Stuttgart war am Montag die Ausfahrt Wendlingen /B 313 wider Erwarten immer noch gesperrt. Foto: Bulgrin

WENDLINGEN. Der ohnehin graue Morgen begann für Tausende Pendler am Montag mit wachsender Wut im dichten Verkehr auf der A 8. Denn noch immer war die Ausfahrt Wendlingen gesperrt und die Fahrbahn in Richtung Stuttgart auf zwei Spuren reduziert. Nur die Auffahrt von der B 313 auf die A 8 war an dieser Stelle zumindest einspurig möglich. Dabei hatte das Regierungspräsidium Stuttgart vergangene Woche noch angekündigt, dass die Baustelle in der Nacht auf Montag verschwunden sein soll – diesmal ohne das sonst bei Baustellen übliche Wort „voraussichtlich“ zu gebrauchen.