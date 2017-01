Rathauserweiterung – aber wie?

26.01.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Gemeinderatsfraktionen legten ihre Anträge und Streichungsvorschläge für die Haushaltssatzung 2017 vor

Hatte noch im Dezember der Bürgermeister in seiner Haushaltsrede eigene Schwerpunkte gesetzt, so waren am Dienstag die Gemeinderats-Fraktionen dran, ihre Haushaltsanträge einzubringen. Einen Schwerpunkt stellte dabei die Erweiterung des Rathauses dar.