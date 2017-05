Rache ist süß!

19.05.2017, Von Katja Eisenhardt — E-Mail verschicken

Oberstufenchor und Orchester des Gymnasiums sorgen mit dem Musical „Teuflische Göttinnen“ für beste Unterhaltung

Im Mai ist traditionell Musicalzeit im Robert-Bosch-Gymnasium (RBG) Wendlingen: Am Mittwochabend feierte das neue Stück „Teuflische Göttinnen“ von Claus Martin Premiere im Treffpunkt Stadtmitte.

Virginia (Lena Pfleiderer, Zweite von links) ist verzweifelt: Ihr Ehemann hat sie für eine Jüngere verlassen. Die drei Rachegöttinnen Ally (Ann-Kathrin Schultze), Meg (Nele Nolte) und Tess (Vanessa Wildenberg; von links) wollen ihr helfen. Foto: Eisenhardt

WENDLINGEN. Wie heißt es doch so schön: Rache ist süß! Drei ausgewiesene Spezialistinnen auf diesem Gebiet sind Alekto „Ally“ (Ann-Kathrin Schultze), Megaira „Meg“ (Nele Nolte) und Tisiphone „Tess“ (Vanessa Wildenberg) – in der griechischen Mythologie als Erynien bekannt, bei den Römern als Furien oder schlicht als Rachegöttinnen. Das Trio braucht dringend einen neuen Auftrag, dummerweise ist es aber gar nicht so einfach, einen Sterblichen zu finden, der sich so richtig rächen möchte. Doch Zeus (Oliver Fetzer) bleibt hart: Erfüllen die drei nicht ihren Job, droht ihre Strafversetzung zu den Musen: „Oh bitte nicht, da müssen wir den ganzen Tag Harfe spielen“, zeigt sich Meg angesichts der Drohung verzweifelt.