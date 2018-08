Programm für Kids

04.08.2018, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN (pm). Tolle Angebote für Kids, die Sommerferien ohne Langeweile zu verbringen, gibt es im Sommerferienprogramm. Kinder von drei bis fünf Jahren können jeden Mittwoch von 16.15 bis 16.45 Uhr an der Vorlesestunde in der Stadtbücherei teilnehmen, hier ist keine Anmeldung erforderlich.

Bei der Volleyball-Aktion am Montag, 6. August, von 9.30 bis 12 Uhr sind ebenfalls noch Plätze frei. Wenige Plätze können beim Besuch der Wilhelma am 15. August, von 9 bis 16 Uhr noch belegt werden.

Aus extrafeiner Merinowolle mit Seide entstehen wunderschöne Blüten am Mittwoch, 15. August, von 10 bis 12 Uhr. Ein neues Experiment nicht nur mit Pinsel und Farbe, dieses Kreativprojekt findet am Mittwoch, 15. August, von 15 bis 18 Uhr im Treffpunkt Stadtmitte statt.

Einen Tag darauf, am Donnerstag, 16. August, 10 bis 12 Uhr, geht es weiter beim Filzen mit der Käferkrabbelei, nachmittags von 15 bis 17 Uhr sind Rasselbälle dran. Ein Spielenachmittag im Schulhof in der Gartenschule findet am Freitag, 17. August, von 14.30 bis 17 Uhr statt.

Mit einem Motorflugzeug fliegen, das können die Kids am Mittwoch, 22. August erleben. Wer mehr über Schach lernen will: am Mittwoch, 22. August, von 14 bis 16 Uhr gibt es die Gelegenheit dazu. Bei der Kreativ-Werkstatt 4 am 28. August von 15 bis 16.30 Uhr kann gefilzt werden.