Programm für die Sommerferien

26.07.2018

Interessante Angebote von Stadt und Vereinen – Es gibt noch freie Plätze

WENDLINGEN (pm). Für einige Angebote des Sommerferienprogrammes in der Lauterstadt gibt es noch freie Plätze. AmSamstag, 28. Juli besteht die Möglichkeit brauchbare Dinge weiterzuverkaufen, der Kinderflohmarkt findet von 8 bis 12 Uhr vor dem Treffpunkt Stadtmitte statt, eine Anmeldung ist nicht erforderlich.

Ein Tischfußballspiel basteln können die Teilnehmer am Montag, 30. Juli von 10 bis 11.30 Uhr. Weiter geht es mit dem Sportabzeichen: die Abnahme in der Sportart Leichtathletik ist am Mittwoch, 1. August, von 9 bis 12 Uhr und im Schwimmen am Donnerstag, 2. August, von 10 bis 11 Uhr.

Schicken Schmuck können die Kinder und Jugendlichen selbst filzen und zwar am Mittwoch, 1. August, von 10 bis 12 Uhr. Kinder von drei bis fünf Jahren können jeden Mittwoch von 16.15 bis 16.45 Uhr bei der Vorlesestunde in der Stadtbücherei teilnehmen, hier ist keine Anmeldung erforderlich. Jonglierkünstler oder Schatzsucher gestalten ihre eigenen Bälle oder Kugeln beim Filzen am Donnerstag, 2. August, von 10 bis 12 Uhr. Bei der Volleyball-Aktion am 6. August, von 9.30 bis 12 Uhr sind auch noch Plätze frei.