21.07.2007, Von Christa Ansel — E-Mail verschicken

Plötzlich verschwindet einer unserer Schüler

Die Rektoren der Johannes-Kepler-Realschule und Ludwig-Uhlandschule empören sich über die Abschiebung einer Familie in den Kosovo

WENDLINGEN. Die Empörung an der Wendlinger Johannes-Kepler-Realschule und der Ludwig-Uhland-Straße ist groß: In der Nacht von Montag auf Dienstag, gegen 3 Uhr, wurde eine fünfköpfige Familie in ihrer Wendlinger Wohnung Am Sportplatz von der Polizei abgeholt, zum Flugplatz Söllingen gefahren und in den Kosovo abgeschoben. Niemandem wurde diese nächtliche Abschiebung zuvor angekündigt. Peter Wittemann, Leiter der Johannes-Kepler-Realschule, ist wütend: Plötzlich verschwindet einer unserer Schüler. Für ihn und die Rektorin der Ludwig-Uhland-Schule, Regina Böhnisch, ist das ein Skandal. Die primitivsten Regeln im Umgang zwischen Behörden wurden nicht eingehalten. Zur Empörung über die Abschiebung der Familie gesellt sich große Hilflosigkeit.