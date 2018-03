Pilgerreise nach Millstatt am See

26.03.2008, — E-Mail verschicken

Partnerschaftskomitee lädt ein zur Fahrt mit Pfarrer Paul Magino

WENDLINGEN (mko). Name und Wappen von Millstatt am See, Wendlingens Partnerstadt im österreichischen Kärnten, bezieht sich auf den legendenhaften Herzog Domitian, der an der Wende vom achten zum neunten Jahrhundert in Millstatt lebte. Ihm wird die Umwandlung des Heidentums ins Christentum zugeschrieben. Er ließ tausend Götzenstatuen rund um den See im Wasser versenken. In Millstatt wird er heute als Heiliger und Schutzpatron verehrt. In der Stiftskirche hat er die letzte Ruhestätte gefunden. Pilger von weit her wandeln auf den Spuren Herzog Domitians. Jetzt lädt auch das Partnerschaftskomitee ein zu einer Bürgerbusreise, zur Pilgerfahrt gemeinsam mit Pfarrer Paul Magino vom 29. Mai bis 1. Juni.