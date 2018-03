Party machen gegen Rassismus

15.09.2008, Von Barbara Gosson — E-Mail verschicken

Zweite Auflage von Raise your Voice against Racism mit sechs Bands lockte rund 300 Besucher

WENDLINGEN. Rund 300 Menschen setzten am Samstagabend ein Zeichen gegen Rassismus. Sie feierten gemeinsam beim Raise your Voice against Racism mit sechs lokalen und überregionalen Bands. Was im vergangenen Jahr als Schulprojekt dreier Waldorfschüler begonnen hat, hat sich mittlerweile verselbständigt – Wiederholung im kommenden Jahr nicht ausgeschlossen.

Vom Team, das im vergangenen Jahr Raise your Voice against Racism in Nürtingen auf dem alten Post-Areal organisiert hatte, ist nur noch Regula Selbmann dabei. Außer ihr haben noch André Roth, Fabian Präger, Steffen Präger, Felix Peters und Colin Kiesler mitorganisiert, Sponsoren gesucht und Bands gebucht. Ob es im kommenden Jahr, wenn alle mit der Schule fertig sind, eine Fortsetzung geben wird, kann Selbmann noch nicht versprechen.