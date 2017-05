Packender Jazz aus der goldenen Ära

23.05.2017, Von Rolf Martin — E-Mail verschicken

Ellen & Bernd Marquart Quartett begeisterte im Köngener Schloss

Unser Foto zeigt von links Ellen Marquart, Bernd Marquart, Hans Joachim Weiss und Joe Kukula – das Quartett zog alle Register. Foto: Stange

KÖNGEN. Nach einer Pause von neun Jahren holten die Programmgestalter des Köngener Jazzclubs wieder einmal das deutsch-amerikanische Musikerehepaar Ellen und Bernd Marquart aus Wernau mit ihrem Quartett nach Köngen und setzten der Veranstaltungsreihe erneut ein besonderes Glanzlicht auf.

Ellen und Bernd Marquart sind ein perfekt aufeinander abgestimmtes Paar – er an Trompete und Flügelhorn, sie am Piano und Gesang. Vor allem auf dem Flügelhorn zeigte Bernd seine enorme Fingerfertigkeit und Wandlungsfähigkeit des Tons; so spielte er am Freitagabend in der ehemaligen Kapelle des Schlosses in langen Improvisationschorussen von den weichen, tiefen Lagen bis in enorme Höhen mit Dynamik und großer Musikalität.

Als kongenialer Partner fügte er sich begleitend in Ellens Gesang ein, die mit ihrer facettenreichen Stimme sowohl in Balladen als auch in schmissigen Swingstücken begeisterte. Ellen Marquart demonstrierte mit virtuosem Klavierspiel, dass sie nicht umsonst in ihrem Heimatland USA mehrmals den ersten Platz im klassischen Pianospiel belegen konnte.