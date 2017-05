„Onser Saft“ wurde prämiert

Beim Streuobsttag holte der Apfel-Mango-Saft den ersten Platz

WENDLINGEN (pm). Anlässlich des elften landesweiten Streuobsttags prämierte Staatssekretärin Friedlinde Gurr-Hirsch Getränke von sogenannten Aufpreis-Initiativen aus Baden-Württemberg. Die Initiative „Onser Saft“, die die Orte Wendlingen, Köngen, Notzingen, Wernau, Hochdorf und Oberboihingen umfasst, überzeugte auch dieses Jahr wieder mit ihrem Apfel-Mango-Saft und holte den ersten Platz in dieser Kategorie, wie der CDU-Abgeordnete Karl Zimmermann in einer Pressemitteilung berichtet.

„Wissen, wo das herkommt, was man täglich auf dem Tisch hat, das spielt für Verbraucher eine immer wichtigere Rolle. Wer sich für regionale Ware, beispielsweise von Streuobstwiesen entscheidet, der leistet einen wichtigen Beitrag zum Erhalt unserer Kulturlandwirtschaft und gönnt sich etwas ganz Besonderes“, so Zimmermann. „Die hochwertigen Produkte der Aufpreis-Initiativen zeigen, welches Potenzial in unseren Streuobstbeständen steckt.“

Die Aufpreisinitiativen kaufen getrennt erfasstes Streuobst zu einem höheren Preis als auf dem Markt üblich an und motivieren so zur aufwendigen Bewirtschaftung von Streuobstwiesen. „Dies ist ein wertvoller Beitrag zum Erhalt unserer schönen Kulturlandschaft“, erklärte Gurr-Hirsch. „Ich bedanke mich bei allen, die sich in vielfältiger Weise für das Streuobst einsetzen“, sagt Karl Zimmermann.