Ökologische Verbesserung für die Lauter

03.03.2010, Von Christa Ansel — E-Mail verschicken

Die vorhandene Sohlschwelle wird in eine raue Rampe umgebaut und ermöglicht Wasserlebewesen ihre Wanderung

Um einen Monat verschoben hat sich eine Maßnahme der Umweltabteilung des Stuttgarter Regierungspräsidiums an der Lautereinmündung in den Neckar in Wendlingen. Zuerst war es der lange Winter, jetzt stört die hohe Wasserführung der Lauter. Ziel der verschobenen Maßnahme ist es, Fischen den Weg vom Neckar in die Lauter zu erleichtern.

WENDLINGEN. Bereits im letzten Jahr hat das Regierungspräsidium Stuttgart entlang der Lauter an der Ludwigstraße im Wendlinger Stadtgebiet Sohlschwellen, also künstliche Wehre, zurückgebaut. Die Lauter erfährt damit eine ökologische Aufwertung. Bis Ende dieses Jahres sollen alle landeseigenen Wehre entlang der Lauter umgebaut werden. Nach der Fertigstellung des Umbaus an der Lautermündung in den Neckar geht es dann an den Umbau des Wehrs in Bodelshofen. Die Planung dafür läuft. Die Maßnahme soll noch in diesem Jahr umgesetzt werden.