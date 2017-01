Öko? Logisch!

26.01.2017

Große Projekte stehen in Wendlingen in den Startlöchern oder werden als dringlich angesehen. Die Erweiterung des Rathauses beispielsweise. Da will gut überlegt sein, welche Richtung man einschlägt, wie Ressourcen eingespart werden können, ohne das notwendige zusätzliche Raumprogramm zu vernachlässigen. Auch die Überlegungen zur Sanierung der Pfarrscheuer, die von der CDU-Fraktion angestellt wurden, sind allemal überlegenswert.

Besonders erfreulich ist aber, dass sich fast alle Fraktionen dem Thema Ökologie widmeten. Man könnte natürlich schmunzeln, wenn die Fraktion der Grünen für Straßenlampen plädiert, die nachtaktive Insekten schonen. Doch es ist nicht zum Schmunzeln, denn die Zahl der Insekten geht zurück und damit auch die Nahrungsgrundlage für andere Arten, die dann ebenfalls zugrunde gehen. So geht der Kreislauf des Artensterbens seinen Gang. Es sei denn man tut etwas dagegen, indem man sich beispielsweise für Straßenlampen mit einem für Insekten unschädlichen Lichtspektrum einsetzt. Gut gemacht.