Oberboihingens Ortsmitte wird saniert

28.12.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Planungsbüro stellte den Gemeinderäten den Stand der Planungen vor – Beginn der Arbeiten im April 2018

Die Planungen für den zweiten Abschnitt der Oberboihinger Ortskernsanierung laufen auf Hochtouren. Vor allem die Umgestaltung der Rathausgasse und des Seeberger Platzes vor dem Rathaus, aber auch die Nürtinger Straße und die Kelterstraße hatten die Stadtplaner dabei im Visier.

Stark sanierungsbedürftig: Die Treppe, die die Friedhof- mit der Kelterstraße verbindet. sg

OBERBOIHINGEN. Ein Gestaltungskonzept „aus einem Guss“ – das ist das Ziel der zweiten Ortskernsanierung, die die Gemeinde Oberboihingen in Angriff nimmt. Das ist gar nicht so einfach, gilt es doch, auch die privaten Grundstückseigentümer in das Konzept mit einzubeziehen.

Eine wichtige Gestaltungsfläche für die Gemeinde ist der Seeberger Platz vor dem Rathaus, dessen Zufahrt über die Rathausgasse erfolgt. Durchgängig soll hier ein Pflasterbelag gelegt werden, um dem Platz und der Rathausgasse ein einheitliches Aussehen zu geben, wie Enrico Purschke vom Büro Karajan Ingenieure aus Stuttgart erläuterte. Hier sollen 13 öffentliche Stellplätze entstehen. Der Platz soll zudem als Spielstraße ausgewiesen und mit LED-Beleuchtung ausgestattet werden.