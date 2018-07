Städtlesfest war am Wochenende trotz hochsommerlicher Temperaturen gut besuchtAICHTAL-GRÖTZINGEN. Nicht nur die Grötzinger, sondern auch zahlreiche Gäste hatten sich am Wochenende wieder in der Ortsmitte rund um die Kirche versammelt, um gemeinsam in den engen Straßen und Gassen das Städtlesfest zu…

Mehr