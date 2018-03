Notariat ist jetzt barrierefrei zu erreichen

03.04.2007, Von Christa Ansel — E-Mail verschicken

Stadt investiert in Kauf und Umbau der ehemaligen Volksbank Seit einer Woche ist das Notariat Wendlingen in der Brückenstraße zu Hause

WENDLINGEN. Seit einer Woche arbeiten die Mitarbeiter des Wendlinger Notariats in neuen Räumen. Der Umzug von angemieteten Räumen in der Kreissparkasse in der Albstraße in neue Räume der ehemaligen Volksbank in der Brückenstraße 15 ist abgeschlossen. Besucher des Notariats können jetzt barrierefrei ihre Angelegenheiten erledigen. Zur Aufgabe einer Kommune gehört es, Räume für das Notariat bereitzustellen. Die Stadt Wendlingen hat deshalb die Chance ergriffen, die im Jahr 2004 erworbenen Gebäude der ehemaligen Volksbank dafür zu nutzen. Die Stadt investiert insgesamt 660 000 Euro.

Bevor die Stadt Wendlingen im Dezember 2004 in einer raschen Entscheidung dem Kaufangebot der Volksbank für deren ehemalige Immobilie in der Brückenstraße 15 in Wendlingen zustimmte, stand das Gebäude einige Jahre leer. Stadtverwaltung und Gemeinderat ließen sich die Chance, das Teileigentum (85 Prozent) im Erd- und Untergeschoss an einem so zentral gelegenen Haus für den sehr günstigen Preis von 290 000 Euro zu erwerben, nicht entgehen auch wenn für die Nutzung zu diesem Zeitpunkt noch kein Konzept auf dem Tisch lag.

