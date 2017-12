Neujahrsempfang

WENDLINGEN (r). Die Stadt Wendlingen lädt zum Neujahrsempfang am Montag, 8. Januar, um 18.30 Uhr in den Großen Saal im Treffpunkt Stadtmitte, Am Marktplatz 4, ein. Im Mittelpunkt steht die Neujahrsansprache des Bürgermeisters. Nicht weniger interessant wird es sein, sich miteinander auszutauschen, alte Weggefährten und Freunde zu treffen und neue Menschen kennenzulernen.