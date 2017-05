Neues Revier für den Flussregenpfeifer

03.05.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Im Naturschutzgebiet Wernauer Baggersehen erhält der kleine Vogel einen Ersatzlebensraum

Mit Neckarwasser wurden die Teiche durch die Wendlinger Feuerwehr befüllt. Fotos: Appl

WENDLINGEN. Im Naturschutzgebiet Wernauer Baggerseen staunten die zahlreichen Radler am vergangenen Samstag nicht schlecht: Zwei Fahrzeuge der Wendlinger Feuerwehr ließen kaum mehr Platz zur Weiterfahrt und dicke Löschschläuche liefen auf die Wiese nebenan. Der Grund für die Aktion: Die Feuerwehr pumpte Neckarwasser in zwei Kiesmulden. „Himmelsteiche“, nannte sie Roland Appl vom Nabu-Kreisverband. Teiche also, die vom Regen gespeist werden. Da diese Teiche aber jetzt neu angelegt sind, muss erst einmal Wasser zugeführt werden. „Unter den 1500 Tonnen Kies sind die beiden Teiche mit einer Lehmschlagdichtung gegen das Versickern des Wassers gesichert“, erklärte Appl.