Neues Kursangebot des TVU

13.09.2016, — E-Mail verschicken

WENDLINGEN-UNTERBOIHINGEN (pm). Der Turnverein Unterboihingen bietet ab September wieder etliche Kurse für jedermann. Los geht es am Donnerstag, 15. September, 18 Uhr, mit dem Fitnesskurs im Kraftraum der Turnhalle Gartenschule. Der Kurs geht über 13 Einheiten. Am Freitag, 16. September, 9 Uhr, findet ebenfalls ein Fitnesskurs im Kraftraum der Gartenschule statt. Und auch dieser Kurs hat 13 Einheiten.

Am Donnerstag, 22. September, 16.30 Uhr, bietet der Turnverein Faszientraining an. Zehn Übungseinheiten finden in der Gartenschule statt.

Ab Mittwoch, 28. September, 18.30 Uhr, gibt es einen Kurs „Zumba“ in der Turnhalle der Gartenschule. Der Kurs hat zwölf Einheiten.

Auch einen Pilateskurs bietet der Turnverein Unterboihingen. Er startet am Freitag, 30. September, 19.30 Uhr, in der Turnhalle der Gartenschule und hat zehn Einheiten. Pilates ist ein systematisches Ganzkörpertraining zur Kräftigung der Muskulatur; primär von Rücken-, Beckenboden- und Bauchmuskulatur.

Weitere Informationen zu den Kursen gibt es zu den Öffnungszeiten, Montag und Mittwoch, 17.15 bis 19.15 Uhr, Freitag 9 bis 11.30 Uhr, bei der Geschäftsstelle des TV Unterboihingen, Höhenstraße 69 b, Telefon (0 70 24) 5 20 20 oder per E-Mail: info@tv-unterboihingen.de.