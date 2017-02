Neuer Vorstoß für S-Bahn-Halt Speckweg

21.02.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Verwaltung reagiert auf einen Haushaltsantrag von CDU und Freien Wählern – Skepsis wegen der Realisierbarkeit

Die Anzahl der Haushaltsanträge der Gemeinderatsfraktionen hatte es in sich. So stand einmal mehr ein neuer Antrag für einen S-Bahn-Halt am Speckweg auf dem Programm, den sich CDU und Freie Wähler wünschten. Die Stadtverwaltung sah dem Antrag nur wenig Erfolg beschieden.

Ein weiterer S-Bahn-Halt am Speckweg? Ein neuer Vorstoß beim Verband Region Stuttgart soll klären, ob dies möglich ist. Foto: Holzwarth

WENDLINGEN. Einen zusätzlichen S-Bahn-Halt am Speckweg – das wünschten sich mit der CDU und den Freien Wählern gleich zwei Fraktionen. Vorstöße dafür hatte die Stadtverwaltung bereits in den Jahren 2011 und gleich zweimal im Jahr 2012 unternommen. Jedoch waren die Versuche am Speckweg, nicht weit vom Bahnübergang an der Boßlerstraße einen weiteren S-Bahn-Halt einzurichten, nicht von Erfolg gekrönt.