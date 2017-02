Neuer Versuch für die Ferienbetreuung

02.02.2017, Von Sylvia Gierlichs — E-Mail verschicken

Kinder- und Jugendbeauftragter Jürgen Hauk gab einen Überblick über die Jugendarbeit in Oberboihingen

Einen Überblick über die offene Jugendarbeit, die „Ergänzende kommunale Betreuung“ und die Ferienbetreuung der Gemeinde Oberboihingen gab es in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Vor allem die Ferienbetreuung, so wurde im Vortrag des Kinder- und Jugendbeauftragten Jürgen Hauk deutlich, bedarf eines neuen Impulses.

Das Angebot im Jugendhaus „Boing“ ist auch in den Ferien gut nachgefragt. Foto: sg

OBERBOIHINGEN. Seit zehn Jahren macht Jürgen Hauk offene Jugendarbeit. So hat er einen guten Überblick über die Entwicklung in diesem Metier. Im Jugendhaus Oberboihingen, so Hauk in seinem Bericht an den Gemeinderat, seien die Besucherzahlen im Vergleich zum Vorjahr gleich geblieben. 135 Öffnungstage im Jahr gebe es im „Boing“. In der Woche kämen etwa 39 Jugendliche. Aufs Jahr gerechnet seien dies 1500 Besuche. 1000 Besuche entfielen dabei auf Jungs, 500 auf Mädchen. Dabei sei die Anzahl der Jungs, die ins „Boing“ kämen, angestiegen.