Neuer Schnitt für alte Bäume

15.02.2018, — E-Mail verschicken

Streuobstpflegetage: 1. bis 31. März – Auftakt am 24. Februar in Altbach

(pm). Der Landesverband für Obstbau, Garten und Landschaft Baden-Württemberg (LOGL) ruft wieder landesweite Streuobstpflegetage aus. In der erfolgreichen LOGL-Initiative steht insbesondere die Sanierung älterer Obstbäume im Vordergrund. Altbestände werden durch einen Erneuerungsschnitt wieder vitalisiert - ihre Lebensdauer und damit auch ihr ökologischer Wert können dadurch deutlich gesteigert werden.

Rund neun Millionen Bäume auf 115 000 Hektar bilden in Baden-Württemberg die größten zusammenhängenden Streuobstbestände in ganz Europa. Sie prägen das Landschaftsbild in typischer Weise und bieten Lebensraum für rund 5000 Tier- und Pflanzenarten. Ihr Baumbestand weist mit etwa 3000 verschiedenen Obstsorten eine große Vielfalt auf. Deren Robustheit ist auch als Genreservoir mit großem Potenzial zu sehen und trägt zum hohen ökologischen Wert der Streuobstwiesen bei. Dieser wertvolle Lebensraum kann nur erhalten werden, wenn die Obstbäume in Abständen gepflegt werden - bedingt durch die fehlende Wirtschaftlichkeit und die mangelnde Fachkenntnis vieler Baumbesitzer heute oft ein zentrales Problem.