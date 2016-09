Neue Stelle für neues Haushaltsrecht

Von Sylvia Gierlichs

Köngen bereitet sich auf die Umstellung des Kommunalen Haushaltsrechts auf die kaufmännische Buchführung vor

Bis zum 1. Januar 2020 müssen die Städte und Gemeinden in Baden-Württemberg ihre Finanzbuchhaltung von der seither praktizierten Kameralistik auf die Doppelte Buchführung umgestellt haben. In Köngen wurde am Montagabend, in der ersten Gemeinderatssitzung nach der Sommerpause, hierzu ein Grundsatzbeschluss gefasst.