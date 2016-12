Neckartalradweg: Verlegung verschoben

Verkehrsministerium und der Verein „Neckartalradweg-bw“ sehen weiteren Gesprächs- und Planungsbedarf

Wer Baden-Württemberg kennenlernen will, radelt am Neckar lang – mit diesem Slogan wirbt die Landesregierung für den Neckartalradweg. Und wie sich zeigt, stimmt das auch. In jeder Hinsicht.

Ab der Ulrichsbrücke führt der Neckartalradweg Richtung Wernau und Plochingen durch reizvolle Landschaft. In der anderen Richtung ist es derzeit eher weniger reizvoll. Foto: sg

WENDLINGEN. Der Neckartalradweg hat wirklich wunderschöne Abschnitte. In manchen Regionen zwischen Villingen und Heidelberg ist er ein touristisches Aushängeschild. Verbesserungsbedürftig ist die Streckenführung allerdings zwischen Nürtingen und Wendlingen. Hier führt der Weg (noch) an der Hölderlinstadt vorbei statt hinein. In Zizishausen führt er durch den Haldenweg, was manchen Radler ein wenig aus der Puste bringen dürfte. Und dann? Ab gehts auf dem Hochwasserdamm entlang der K 1219. Vorbei am Unterensinger Industriegebiet, unter der Autobahn durch, über den Kreisel der Wertstraße, die Auffahrt der B 313 und die L 1250 drüber – erst dann, nach fast sechs Kilometern Ödnis, können Radfahrer aufatmen, denn dann beginnt in Richtung Wernau wieder ein schöner Abschnitt des Neckartalradwegs.